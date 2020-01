Co přinese rok 2020 v byznysu? Kromě mnoha neznámých jsou to události, se kterými se dá počítat už nyní. Třeba aukce frekvencí pro 5G síť by měla Česku přinést čtvrtého mobilního operátora. Škoda Auto začne sériově vyrábět nový elektromobil. Fanoušci firmy Apple už vedou debaty, co přinese iPhone 12, slíbený ve čtyřech velikostech. A televize Nova bude po 15 letech opět patřit Petru Kellnerovi.