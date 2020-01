Zavádění nových evropských pravidel proti praní špinavých peněz nabírá v Česku zpoždění. Zákon měl být schválený do 10. ledna, zatím jej ale neprojednala ani vláda. Pravidla mimo jiné vyžadují, aby rejstříky, v nichž členské země Evropské unie evidují jména a adresy skutečných majitelů firem, byly veřejně dostupné. Má to zvýšit kontrolu nad zapsanými údaji. Za neuvedení skutečného majitele by měly firmám hrozit pokuty.