Carlos Ghosn, do listopadu roku 2018 muž řídící tvrdou rukou hned tři automobilky s celosvětovou působností, se na přelomu nového roku postaral o další senzaci. Podařilo se mu uprchnout z Japonska do Libanonu, do země, odkud pocházejí jeho předci a kde už na něj čekala jeho manželka Carole. Ta údajně hrála klíčovou roli v organizaci jeho záhadného útěku.