Světové hospodářství vkročilo do nového roku plného velkých očekávání, ale také nejistoty. Do roku, kdy Evropskou unii oslabí odchod Velké Británie, a také roku, kdy si Američané zvolí dalšího prezidenta. Ten dosavadní, Donald Trump, hodlá do konce svého mandátu prosazovat svoji ochranářskou politiku v duchu hesla "America First".