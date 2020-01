Snad nejdůležitější událostí loňského roku měl být brexit. Velká Británie původně měla Evropskou unii opustit už koncem března. Nakonec ale ostatní země unie hned třikrát požádala o odklad a členem EU stále zůstává. Brexit je tak napjatě očekávanou událostí i pro rok 2020. Tentokrát to ale vypadá, že letos už Velká Británie z EU skutečně vystoupí. A to poslední lednový den, více než tři a půl roku poté, co tamní občané tento krok odhlasovali v referendu.