Energetice letos v Česku opět vévodila diskuse o novém jaderném bloku, který by měl být postaven v Dukovanech. Důležitá byla i příprava energeticko-klimatického plánu a vznik komise, která má řešit útlum těžby uhlí. Shodly se na tom oborové svazy. Úkolem do budoucna je podle nich především splnění energetických vizí Evropské unie s přihlédnutím k českým zájmům.

"Pozitivní změnou je rozhodnutí vlády o pokračování jaderné energetiky v Česku," uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Premiér Andrej Babiš (ANO) po listopadovém jednání vládního výboru pro jadernou energetiku prohlásil, že nový blok dukovanské elektrárny se začne stavět v roce 2029, dokončený bude o sedm let později. Dodavatel bloku bude vybrán do konce roku 2022.

Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy je největším úkolem transformace energetiky na čistou. "Uhelná komise by se měla shodnout na co nejvčasnějším odstavení uhelných elektráren. Respektuji podklady od klimatologů, kteří tvrdí, že bychom měli přestat spalovat uhlí v roce 2030," řekl.

Zároveň uvedl, že pokud má stát v plánu rozvíjet jadernou energetiku, není proti, plány na nový blok je ale podle něj třeba vystavit testu efektivity. Za největší událost končícího roku označil přípravu energeticko-klimatického plánu, který by mělo Česko poslat do Bruselu po Novém roce. "I když považuji návrh za málo ambiciózní v rozvoji elektroenergetiky a mám obavy o využívání biomasy ve velkých teplárnách, je to významný krok pro znovunastartování obnovitelných zdrojů v roce 2021," dodal Chalupa.

Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy doplnil, že plán, který po všech členských státech unie požaduje, se v Česku z nepříliš povedeného návrhu z konce roku 2018 podařilo úspěšně dokončit. "Naopak se nepovedlo schválit zákon o podporovaných zdrojích energie, který ministerstvu průmyslu vrátila Legislativní rada vlády. Novela obsahuje řadu problémů, na které svaz při vypořádání připomínek upozorňoval," uvedl.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák ocenil, že letos začaly vznikat promyšlené projekty moderní energetiky na lokální úrovni. "Jde například o energeticky progresivně řešený logistický areál společnosti Adler v Ostravě nebo lokální distribuční soustavu, která místním teplem a elektřinou z obnovitelných zdrojů propojila městské budovy v Budišově nad Budišovkou. Tato změna zdola ukazuje, že moderní energetika může pomoci zlepšit místní ovzduší, zbavit se závislosti na spalování uhlí a uspořit veřejné rozpočty," dodal.