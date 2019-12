Z jednoho těsta

Do Bílého domu se politik malé země jen tak nedostane. Andreji Babišovi se podařilo potřást si tam rukou s Donaldem Trumpem, snad i proto, že jsou podobnými typy politiků z byznysu. Bylo to v den výročí narození TGM a český premiér to nezapomněl symbolicky zdůraznit.