Slovensko: Zuzana Čaputová

Na začátku roku 2019 to byla v bratislavských kruzích známá aktivistka a místopředsedkyně nové, málo známé strany Progresivní Slovensko. Na konci roku je evropskou političkou, na niž stojí fronty novináři a která představuje naději, že politika v celé střední Evropě může být opravdu jiná. Právnička a aktivistka Zuzana Čaputová zažila během letošního roku něco, co by se dalo nazvat americkým snem.