Na svém prosincovém summitu se Evropská unie zavázala, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální, tedy nebude do ovzduší vypouštět víc skleníkových plynů, než jich dokáže spotřebovat. Evropští politici tím definitivně potvrdili trend předchozích let, který letos vyvrcholil: ochrana klimatu se stala jedním z hlavních politických, ekonomických i sociálních témat. Švédská aktivistka Greta Thunbergová mu dala tvář a příběh, německá politička Ursula von der Leyenová politickou strukturu a americký prezident Donald Trump svým kategorickým odmítáním a odstoupením USA od Pařížské dohody jen stvrdil, že jde o vážné téma, když se vůči němu musí takto tvrdě ohradit.