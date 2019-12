Kdo by chtěl pátrat po prvopočátku dějinných událostí z pátku 17. listopadu 1989, lehce by se mohl dostat až k němu. Tehdy před třiceti lety se odpoledne na Albertově sešlo několik tisíc lidí, aby si připomněli 50. výročí uzavření pražských univerzit nacisty. Mužem, který rychle rostoucí dav přivítal a který přečetl elektrizující, ke komunistickému režimu kritický projev, byl jeho autor Martin Klíma. Student matfyzu a jeden z organizátorů ze spolku nezávislých studentů Stuha z pódia mimo jiné hřímal: "Tehdy nepochybovali o tom, že poroba je horší než smrt a že o svobodu se musí bojovat a nelze bez ní žít." I díky jeho slovům se pokojná akce postupně přelila do centra metropole a odstartovala sametovou revoluci.