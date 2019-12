Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary − zlato, kadidlo a myrhu." Tak popisuje evangelista Matouš příchod tří králů, o kterých se ale mluví také jako o cizincích nebo mudrcích z východu, do chléva v Betlémě, kde se právě narodil Ježíš. Hned na počátku tak do novozákonního příběhu vstupují nejen symboly života a smrti, ale i moci a peněz. Zlato bylo určeno pozemským králům a symbolizovalo vládu na zemi, drahá myrha jako olej určený i k balzamování odkazovala na smrt a smrtelnost a luxusní kadidlo mělo připomínat božskost.