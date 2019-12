Zatímco lidé na předvánoční demonstraci v Praze žádali premiéra Andreje Babiše o vysvětlení jeho střetu zájmů, odjel předseda kabinetu do Lán za prezidentem Milošem Zemanem. Nejvyšší představitelé státu si popovídali mimo jiné o Vánocích.

Že je Babiš skoro dva roky ve střetu zájmů, potvrdila auditní zpráva Evropské komise. Podle ní dál ovládá holding Agrofert a jako šéf vlády může postupovat v jejím zájmu. Premiér, který Agrofert v roce 2017 vložil do svěřenských fondů, dlouhodobě odmítá, že by šlo o problém, a prohlašuje, že se situace vyřeší. "Je to auditorská zpráva jednoho ředitelství, ne názor Evropské komise," prohlásil v rozhovoru pro Lidové noviny. Dopady na Česko přitom mohou být vážné, země může přijít o 285 milionů korun, částka ještě může vyrůst.