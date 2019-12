Přijde robot do baru a objedná si něco na uvolnění. Servírka mu podá šroubovák. Člověk takový vtip obvykle vyslechne a zapomene. Když ale zjistí, že ho vymyslela umělá inteligence, pozastaví se. Právě umělá inteligence letos poprvé simulovala vesmír, oživila stín malíře Salvadora Dalího nebo navrhla nové léky. Postupně se dostává do každého kouta vědy, odborníkům pomáhá zodpovědět to, co právě zkoumají. Společně budou přemýšlet třeba o tom, co se děje uvnitř černé díry, kterou se letos poprvé podařilo vyfotografovat.