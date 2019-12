Byl to nejprodávanější dopravní letoun na světě. Elegantní Boeing 737 Max 8, na který americký koncern v souboji o přízeň zákazníků s evropským Airbusem velice spoléhal. Tento stroj "napěchovaný" špičkovou elektronikou měl tvořit až dvě třetiny budoucích prodejů.

Ale pak udeřil blesk z čistého nebe. A hned dvakrát. Max 8 poprvé zahubil všechny lidi na své palubě 29. října 2018, kdy se v barvách nízkonákladové indonéské společnosti Lion Air krátce po startu zřítil do Jávského moře. Ke druhé katastrofě, nápadně se podobající té první, došlo 10. března 2019. Piloti Ethiopian Airlines krátce po startu z Addis Abeby ztratili nad Maxem kontrolu poté, co se marně snažili zvednout klesající "nos" letadla. To následně ztratilo potřebný vztlak a padalo k zemi jako kámen.