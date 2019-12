Premiéry mohou mít dvojí povahu. Buď jsou pouhým náhodným zábleskem, po kterém druhý den neštěkne pes. Nebo mohou být signálem trendů, které budou definovat budoucnost. V případě politiky budoucnost celé země. Dopředu samozřejmě nikdo neví, kam která premiéra patří. Zkusme ale přesto identifikovat ty české politické premiéry, jež mají potenciál stát se návěštím toho, co nás čeká.

Poprvé statisíce demonstrantů na náměstích

Česko letos zažilo první opravdu velké a trvalé projevy občanské nespokojenosti v polistopadové historii. Hned dvakrát se na pražské Letné sešlo více než 250 tisíc lidí a protesty proti premiérovi Andreji Babišovi pod hlavičkou spolku Milion chvilek pro demokracii se odehrávaly i v řadě dalších měst. Abychom pochopili, o čem se bavíme − jde o něco, co nemá v dnešní Evropě obdoby. Jak poznamenal jeden německý novinář, 250 tisíc lidí na Letné je totéž, jako by se v Berlíně sešly dva miliony lidí, což by tamní vláda nemohla ustát. Protesty francouzských žlutých vest byly na vrcholu intenzity v poměru k počtu obyvatel šestkrát slabší než protesty hnutí Milion chvilek. Není divu, že kombinace rozsahu a pokojnosti vyvolávala v zahraničí v roce třicátého výročí pádu komunismu stejně chytlavou, jako naprosto zavádějící asociaci na sametovou revoluci.

Naprosto zavádějící proto je, že nyní demonstrantům nejde ani náhodou o změnu systému, ale naopak o jeho obranu. Česku vládne osoba trestně stíhaná pro podezření z dotačního podvodu, mající na krku audit Evropské komise, který konstatuje, že je ve střetu zájmů, a nadto zjevně pohrdá institucemi parlamentní demokracie. Něco takového tady od listopadu 1989 nebylo, čemuž odpovídá i reakce části společnosti. Je ale třeba říci, že dotyčná osoba − Andrej Babiš − je českým premiérem zcela legitimně. Vyhrál volby, má většinovou podporu ve sněmovně a značnou podporu voličů. Jeho ideologové a píáristé tudíž usilovně pracují na šíření legendy, že se demonstranti nedokážou smířit s výsledky voleb a jsou vlastně protidemokratičtí.