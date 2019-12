Ukrajinský ministr energetiky Oleksij Oržel ještě minulou středu varoval, že je stále větší pravděpodobnost, že od nového roku Rusko přestane posílat plyn tranzitem přes ukrajinské území. Po sobotním jednání je ale všechno jinak. Výměnou za stažení ukrajinských žalob proti ruskému plynárenskému gigantu Gazprom Moskva souhlasila s tím, že dalších pět let bude posílat plyn do Evropy přes Ukrajinu. A také zaplatí ukrajinskému Naftogazu bezmála tři miliardy dolarů (66,6 mi­liardy korun) podle rozhodnutí arbitráže ve Stockholmu. Gazprom také připustil, že by mohl Ukrajině plyn prodávat napřímo.