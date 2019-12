◼ ČESKO

Zákaz předjíždění pro kamiony se rozšíří na 145 km

Od 1. ledna se rozšíří zákaz předjíždění pro kamiony nad 12 tun. Trvale bude platit celkem na 145 kilometrech dálnic D1, D5, D8 a D11. Dosud se trvalý zákaz vztahoval jen na 29 kilometrů na D1 a D8. Přes zimu navíc platí dočasný zákaz na části dálnice D1 na Vysočině, který se vyhlašuje pouze při špatném počasí nebo hustém provozu. Poslanci v současnosti řeší i plošné zavedení zákazu předjíždění pro kamiony, s čímž počítá poslanecký návrh novely.

◼ MEXIKO

Zakladatel katolického řádu zneužil 60 nezletilých

Zakladatel vlivného katolického řádu Legionáři Kristovi Marcial Maciel zneužil nejméně 60 nezletilců. Vyplývá to ze zprávy, kterou v sobotu zveřejnil samotný ultrakonzervativní řád. Už papež Benedikt XVI. v roce 2006 nařídil Macielovi, aby odešel do důchodu a věnoval se modlitbám a pokání. Maciel zemřel v roce 2008 v 87 letech, aniž by se ze svých činů zpovídal. Nynější zpráva hovoří o 175 případech zneužití dětí dohromady 33 duchovními řádu v uplynulých 80 letech.

◼ ČESKO

Skauti přinesli betlémské světlo do svatého Víta

Na mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě o čtvrté adventní neděli přinesli skauti betlémské světlo. To si lidé mohli odnést do svých domovů. Podle kaplana Jozefa Sudora, který mši sloužil, má světlo připomínat přítomnost Ježíše Krista mezi lidmi. Plamen bude v katedrále hořet až do Štědrého dne. Betlémské světlo připutovalo do Česka minulý týden z Vídně. Jedná se o světlo, které rakouští skauti přepravují před Vánoci přímo z palestinského Betléma.

◼ ČESKO

Tržby obchodníků vzrostly meziročně až o 10 procent

Tržby obchodníků v Česku se o čtvrtém adventním víkendu v porovnání s minulým víkendem zvýšily v průměru zhruba o pětinu. Meziročně vzrostly o pět až 10 procent. Zájem byl především o dárkové poukazy, elektroniku, alkohol nebo balicí papír. Zákazníci také nakupovali suroviny na přípravu štědrovečerní večeře. Po špatných zkušenostech s platbami kartou z minulých dní rostly platby v hotovosti, problémy hlášeny nebyly.

"

Jsme ve věznici Šanghaj Čching-pchu. Pracujeme proti své vůli. Pomozte nám informovat organizace na ochranu lidských práv.

vzkaz na vánočním přání

Tesco ve Spojeném království zastavilo prodej vánočních přání vyrobených v továrně v Číně poté, co v jednom z nich šestiletá dívka objevila tento vzkaz.

◼ FRANCIE

Zemřel návrhář Ungaro, který oblékal i Kennedyovou

V Paříži zemřel ve věku 86 let francouzský módní návrhář italského původu Emanuel Ungaro. Ve světě módy se Ungaro pohyboval půl století a v roce 1965 založil vlastní módní dům. Ungaro, který se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy, zemřel podle agentury AFP v sobotu. U Ungara, jehož jméno nesou i značkové parfémy, se oblékaly mimo jiné manželka někdejšího amerického prezidenta Jackie Kennedyová či herečka Catherine Deneuveová.

◼ ČESKO

Počasí zhoršilo podmínky pro lyžaře, jezdí jich málo

Teplo a déšť poničily některé sjezdovky, které díky umělému zasněžování v uplynulých dnech zahájily sezonu, návštěvnost areálů tak byla o víkendu malá. Na svazích lyžovaly většinou jen desítky lidí. Provozovatelé proto vyhlížejí ochlazení, aby mohli dosněžit či na sjezdovky nahrnout technický sníh a zlepšit tak podmínky pro lyžaře. Některé do té doby přerušily provoz. Například v Krkonoších kvůli současnému počasí odložili na neurčito otevření areálu Harrachov.

◼ Z TWITTERU

Oblékejte se, jak je libo. Říkejte si, jak se vám líbí. Spěte s kýmkoliv dospělým, který bude souhlasit. Žijte ten nejlepší život v míru a bezpečí. Ale trestat ženy vyhozením z práce, když řeknou, že pohlaví existuje?

@jk_rowling

Spisovatelka J. K. Rowlingová se zastala Mayi Forstaterové, která přišla o zaměstnání poté, co veřejně kritizovala vládu Velké Británie, jež má v plánu umožnit lidem, aby si sami určovali pohlaví. Forstaterová tvrdí, že muž, který podstoupí operativní zákrok, bude stále mužem, i když bude zákonně ženou.

◼ ČESKO

Obce musí nově občanům umožnit třídit oleje a tuky

Obce budou muset po Novém roce celoročně zajistit místa, kam budou občané odkládat jedlé oleje a tuky. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tím chce zvýšit recyklaci odpadů a snížit riziko, že skončí v odpadních vodách. Doposud se třídily tuky a oleje dobrovolně. Nově obce buď musí přistavit speciální kontejnery, anebo se tento odpad bude sbírat ve sběrných dvorech, řekl Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP.

◼ INDIE

Na hromadné svatbě v Indii se sezdalo 271 párů

V západoindickém státě Gudžarát bylo provdáno 271 mladých žen z chudých rodin. Mezi nevěstami bylo pět muslimek a jedna Nepálka. Hromadnou svatbu uspořádal obchodník s diamanty Mahéš Savání, který každoročně od roku 2010 financuje hromadnou svatbu pro ženy, jež přišly o otce. Letošní hromadná svatba se konala jako každý rok ve městě Surat. Savání uvedl, že sňatky financuje, protože věří, že možnost dívky provdat je dar od Boha.

◼ FRANCIE

Půlnoční mše v Notre-Dame letos po 200 letech nebude

V pařížské katedrále Notre-Dame se poprvé po více než 200 letech nebude o Vánocích sloužit půlnoční mše. Gotická 850 let stará památka, jejíž střechu a věžičku v dubnu poškodil požár, stále prochází opravou. Náhradní půlnoční mše tak bude v nedalekém kostele Saint-Germain-l'Auxerrois, píše BBC. Francouzský prezident Emmanuel Macron si dal za cíl, aby katedrála, která je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, byla opravena do pěti let.

◼ ČESKO/USA

Zemřel otec videoartu Vašulka

Ve věku 82 let zemřel ­20. prosince v Santa Fe v Novém Mexiku spoluzakladatel elektronického audiovizuál­ního umění a videoartu, brněnský rodák Bohuslav Woody Vašulka. Potvrdil to předseda spolku Vašulka Kitchen Brno Tomáš Ruller.

◼ KLDR

Kim jednal o vojenském posílení KLDR

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s nejvyššími vojenskými činiteli kvůli debatě o posílení vojenského potenciálu země. Informovala o tom severokorejská státní agentura KCNA. Setkání se uskutečnilo v době sílících obav z návratu KLDR ke konfrontaci s Washingtonem. Kim podle KCNA předsedal rozšířenému zasedání ústředního vojenského výboru vládnoucí Korejské strany práce a diskutoval o krocích vedoucích k celkovému posílení ozbrojených sil země.

"

Bude-li to nezbytné, Turecko zvýší vojenskou podporu Libyi a posoudí možnosti letecké, námořní i pozemní pomoci.

Recep Tayyip Erdogan