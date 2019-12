Austrálie: Ve službách jejich veličenstva peněz

Patrně musí být nepříjemné být označován za nejhoršího z Bondů. George Lazenby, jenž hlavní rolí po jediné natočené bondovce pohrdl, s tímto stigmatem žije, nicméně nedbá a nyní se vehementně hlásí k odkazu, jaký ve filmové sérii zanechal. Ostatně, ne všichni jeho herecký výkon považují za až tak mizerný a najde se spousta fanoušků právě snímku On Her Majesty´s Secret Service. Od jeho premiéry uplynulo ve středu 50 let.