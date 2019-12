Když český turista přiletí poprvé do Dánska a jede autem z mezinárodního letiště Kastrup do centra Kodaně, může být překvapený pohledem, který z domova nezná: předměstí hlavního města je jedno velké staveniště. Asi desetikilometrovou cestu lemují jeřáby, stavební zátarasy a skelety rodících se bytových domů a kancelářských projektů. V Dánsku, déle než kdekoli jinde na světě, totiž kralují záporné úrokové sazby a levné peníze tečou do nemovitostí a pohánějí stavební boom. Vítejte v zemi, ve které už několik let probíhá jeden z nejzásadnějších ekonomických experimentů současnosti.