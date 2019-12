Máma vždycky říkala: Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš." Věta z filmu Forrest Gump na osud realitního podnikatele Nicholase Milese Kirka sedí dokonale. Jeho život měl každou chvíli jinou příchuť a tomu Gumpovu je vůbec v mnohém podobný. I on se setkal s mnoha významnými osobnostmi své doby a zažil plno nečekaných zvratů. A stejně jako hrdina amerického filmového hitu také Kirke dokázal nashromáždit solidní jmění. Jen namátkou: společnost, v níž byl podílníkem, v roce 2000 za čtvrt miliardy korun vydražila slavný dům Melantrich uprostřed Václavského náměstí. O deset let později jej prodala takřka za miliardu.