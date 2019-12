Pokud se nějakým raperům podařilo prorazit do česko-slovenského popového hlavního proudu, je to piešťanská skupina Kontrafakt. Její příběh vede z undergroundu na vrchol a ručí za něj autenticitou. Členové ansámblu Rytmus a Ego jsou veteráni, mentoři a vzory pro mladší, ale také rovnocenní partneři, kteří mluví jazykem současné generace, aniž by zněli trapně. Dokazuje to i jejich právě vydaná čtvrtá deska nazvaná Real Newz.