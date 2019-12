◼ NĚMECKO

Německá vláda zakáže léčbu homosexuality

Německá vláda se vyslovila pro úplný zákaz takzvaných terapií pro mladistvé, které mají za cíl změnit jejich sexuální orien­taci z homosexuální na heterose­xuální. Návrh zákona ministra zdravotnictví Jense Spahna (CDU) ještě musí schválit parlament, což by ale neměl být problém. "Kde jsou konverzní terapie prováděny, tam často přinášejí těžké tělesné a duševní utrpení," řekl k návrhu Spahn. Dodal, že homosexualita není žádná nemoc.

◼ EVROPA

Státy EU zpřísní pravidla pro ekologické investice

Státy EU odsouhlasily dohodu s Evropským parlamentem na nové klasifikaci ekologicky udržitelných investic. Systém související s dlouhodobými klimatickými cíli unie má podpořit investice do "zelených" technologií a zamezit klamnému označování některých produktů za ekologické. Velvyslanci podpořili návrh nařízení, který je kompromisem mezi pohledy zastánců a odpůrců označování plynu a jádra jako čistých zdrojů energie.

◼ ČESKO

Soud se vrátí k odposlechům Béma s Janouškem

Soud vrátil k došetření obžalobu v kauze vynesení odposlechů bývalého pražského primátora Pavla Béma a lobbisty Romana Janouška. Informaci potvrdila mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. V kauze čelí od roku 2013 stíhání někdejší šéf Věcí veřejných a bývalý ministr dopravy Vít Bárta společně s policistou Janem Petržílkem. Soud rozhodl o vrácení obžaloby v úterý v neveřejném zasedání. Důvod vrácení zatím Puci nesdělila.

◼ FRANCIE

Macron jmenoval nového komisaře pro reformu

Francouzský prezident Emmanuel Macron jmenoval nového komisaře zodpovědného za důchodovou reformu. Funkce uvolněné po rezignaci hlavního architekta reformy Jeana-Paula Delevoye se ujal poslanec Laurent Pietraszewski. Macron chce reformovat současný důchodový systém, který je podle něj nespravedlivý, neefektivní a příliš komplikovaný. Reforma by měla systém, který nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů, zjednodušit.

Německo je proti americkým sankcím na plynovod Nord Stream 2.

Angela Merkelová

Šéfka německé vlády reagovala na úterní krok amerického Senátu, který sankce schválil. Kongres USA chce dokončení plynovodu zabránit a tvrdí, že mu jde o ochranu evropských zájmů před přílišným ruským vlivem.

◼ ČESKO

Kvůli pádu trojské lávky policie obžaluje dva muže

Policisté navrhli obžalovat dvojici mužů, kteří jsou obviněni kvůli pádu trojské lávky. O posunu v případu informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk. Oběma mužům hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení nebo peněžitý trest. Podle dřívějších informací čelí stíhání autor lávky Jiří Stráský a bývalý vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký. Muži se svým stíháním nesouhlasí.

◼ ČESKO

Soudy budou moci zakázat chov zvířat až na deset let

Soudy asi budou moci uložit jako samostatný trest zákaz chovu zvířat až na deset let. Schválila to sněmovna. Tresty za týrání zvířat nebo pytláctví nezpřísnila. Nezavedla ani chov zvířat v nevhodných podmínkách (množírnách) jako nový trestný čin, jak to část poslanců navrhovala. Novelu trestního zákoníku nyní dostane k projednání Senát. Zpravodajka návrhu Helena Válková (ANO) předpokládá, že se návrh z horní komory poslancům vrátí se změnami.

◼ ČESKO

Nejvyšší soud potvrdil trest za terorismus na dráze

Nejvyšší soud odmítl dovolání důchodce Jaromíra Baldy, jenž dostal čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem. Pokácel stromy na koleje, chtěl vyvolat strach z islámu a migrační vlny. Terorismus je hrozbou pro demokracii, svobodný výkon lidských práv, hospodářský i společenský rozvoj, stojí v rozhodnutí. Podle obhajoby mohl být Balda souzen jen za obecné ohrožení, nikoliv za terorismus, s tím ale Nejvyšší soud nesouhlasil.

◼ POLSKO

EP odsoudil diskriminaci menšin v Polsku

EP přijal usnesení na podporu sexuálních menšin v katolickém Polsku poté, co během letošního roku téměř osm desítek obcí či okresů stanovilo různá pravidla namířená proti LGBTI komunitě. Její zkratka označuje lesby, gaye, bisexuály a trans­genderové osoby. "EP vyzývá Polsko, aby rázně odsoudilo diskriminaci LGBTI lidí, včetně té ze strany místních úřadů, a bez výjimky zrušilo rezoluce útočící na práva LGBTI," uvedli europoslanci.

◼ ČESKO

Hned od Nového roku omezí činnost 33 finančních úřadů

Finanční správa omezí činnost 33 finančních úřadů od 1. ledna příštího roku. Informovala o tom v tiskové zprávě. Úřady tak budou služby poskytovat v úřední dny pondělí a středa, tedy minimálně dva dny v týdnu, a budou je zajišťovat alespoň dva pracovníci správy. Rozsah služeb pro občany by tak měl podle správy zůstat stejný. Zástupci obcí a samospráv změny kritizovali, podle nich plánované kroky omezí služby v regionech, a navíc se tím bude centralizovat státní správa.