Když to fungovalo v jedné městské části, pak v celé Praze, proč by to nemohlo fungovat i v celé zemi? Zhruba to je úvaha poslance Jana Čižinského, který chce skrze síť nadšených dobrovolníků sehnat demokratickému táboru nové hlasy. A přispět tak k porážce Andreje Babiše. Neznámých je zatím příliš mnoho, aby se dalo říci, jestli se to může povést. Jisté ale je, že jeho akce vnáší do demokratického tábora to, co mu dosud chybělo. Kreativitu a energii.