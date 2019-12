Německého malíře Gerharda Richtera dostihla minulost. A nejde o politiku nebo intimní záležitosti, je to čistě věc umění. Tisková agentura DPA tento týden napsala, že na trhu se objevil balík zhruba 500 jeho raných děl. Letos sedmaosmdesátiletý malíř je vytvořil předtím, než v roce 1961, krátce před vztyčením Berlínské zdi, utekl z východního do západního Německa. Musel za sebou nechat veškeré práce, později se jich zřekl a totálně změnil styl. Teď se mu díla, jež považoval za dávno ztracená, vracejí do života.