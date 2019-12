Plán pražského primátora Zdeňka Hřiba na návrat tramvají do horní části Václavského náměstí může zkolabovat. Ještě v říjnu prohlašoval, že zde tramvaje budou jezdit od roku 2023. Současný krach koalice v Praze 1 ale situaci mění. V pondělí vypovědělo uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, nestraníci) koaliční smlouvu s hnutím Praha 1 sobě, Piráty a Zelenými. Do čela radnice se místo nich mohou dostat strany, které už dříve blokovaly dopravní a urbanistické plány magistrátu.