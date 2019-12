Věkový strop pro odchod do důchodu zůstává v Česku dál na 65 letech. A to i přesto, že experti ministerstva práce a sociálních věcí ve své letošní Zprávě o stavu důchodového systému České republiky uvedli, že pokud má být zachován stávající princip čtvrtiny života strávené v důchodu, měl by se důchodový věk pro lidi narozené v roce 1980 a později zvýšit. Například dnešní pětadvacetiletí by tak odcházeli do důchodu v 67 letech a dvou měsících.