Nikde není vidět efekt globální změny klimatu tak názorně jako v Arktidě. Na konci léta tam led poslední roky taje podstatně rychlejším tempem, než jakým v zimě přibývá. Oteplování je na dálném severu dvakrát rychlejší, než je globální průměr. Jakmile se totiž jednou arktický led rozpustí, tání v okolí se dál zrychlí. Je to poměrně jednoduchá fyzika: voda tekutého oceánu je tmavá a pohlcuje mnohem více tepla než led. Rozdíl je to opravdu zásadní: zatímco mořská voda má albedo, tedy poměr odraženého záření k jeho celkovému množství, kolem 0,06, u ledu je to 0,5−0,7. Tedy o řád více. Led tak odráží 50 až 70 procent sluneční energie, voda naopak skoro všechnu pohltí. Zákonitost jednodušší a pochopitelnější než komplex globální změny klimatu má zásadní ekonomické i mocenské dopady.