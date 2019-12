Tuzemská ekonomika několik let v kuse roste, a podíl společností, které státu odvádějí peníze na dani z příjmů, se tak zvyšuje. Loni to byla necelá polovina z nich. To je rozdíl oproti roku 2012, kdy takřka 60 procent společností na konci roku žádnou daň platit nemuselo. Ukazují to data analytické firmy Bisnode. Ta vychází z údajů v obchodním rejstříku, kam podniky nahrávají své účetní závěrky. Analytici brali v potaz společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, v případě loňského roku analýza vychází z výkazů zhruba sto tisíc firem.