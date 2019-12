U vstupních dveří do kanceláří v pátém patře moderní administrativní budovy v pražském Karlíně zabzučí zvonek. Vít Horký rychle odloží na stolek espreso, které zrovna návštěvě připravil ve firemním kávovaru, a popoběhne otevřít. "Nemáme tu asistentku, má dovolenou. Tak zaskakuju," omlouvá se, když stahuje rolety, aby do zasedačky, kam si sedáme, nepražilo od Vítkova prudké ranní slunce. A než se zastaví, ještě zajde natočit vodu do karafy. Nejsou tohle náhodou chvíle, kdy lituje, že všech jeho sedm desítek zaměstnanců má nárok na neomezenou dovolenou? "No…" zasměje se a pak naoko zvážní: "Ba ne, to je něco, na co jsem moc hrdý. Absolutně si tu důvěřujeme a funguje to. Vymstilo se nám to jen jednou, když jsme se asi před dvěma lety pokusili dovolenou na chvíli omezit, dát tomu takový tradiční řád, jak jsme jako firma rostli. Byla to ale chyba a obratem jsme neomezenou dovolenou znovu zavedli. Nikdo toho nezneužívá."