Vystoupení pražské Slavie v letošní Lize mistrů hodnotili experti, komentátoři i fanoušci ve velké shodě jako veskrze kladné, s drobnými vadami na kráse. Nepovedlo se jen pár momentů v jednom či dvou zápasech a také by bývalo bylo lepší dát v šesti utkáních více než čtyři góly. Je ale třeba brát ohled na to, že trojice soupeřů byla nejtěžší, jakou kdy český tým v Champions League měl. Že se s nimi Pražané pustili do křížku jako rovní s rovnými a neuchýlili se k urputné defenzivě, zisk pouhých dvou bodů ospravedlňuje.