Sedmadvacetiletý Joël Veltman, fotbalista Ajaxu Amsterdam, má světácké příjmení, seděla by mu ale přezdívka Pecháček. Když se minulé úterý ke konci zápasu proti Valencii zapomněl za spoluhráči a znemožnil jim vystavit soupeře do ofsajdu, završil smutné období. Právě on před dvěma a půl lety neuhlídal střílejícího protihráče, a jeho tým ve finále Evropské ligy prohrál s Manchesterem United. Pak se na dlouho zranil. V loňské odvetě semifinále Ligy mistrů proti Tottenhamu přišel jako náhradník vyztužit obranu, která pak inkasovala gól, a Ajax byl vyřazen. Tehdejší jízdu nizozemského klubu soutěží sice komentátoři nazývali zázrakem, přesto Ajax zůstává čtvrtstoletí bez evropské trofeje. Gigantům už nedokáže zcela konkurovat.