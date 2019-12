Vložit peníze do nemovitostních fondů nabízených investičními společnostmi na českém trhu se stále vyplácí. Zhodnocení investic je vyšší než úroky u vkladů u bank. A co víc, překonává i inflaci, která se pohybuje okolo tří procent. Vyplývá to z žebříčku Top realitní fondy HN, který sestavují Hospodářské noviny ve spolupráci s Institutem strategického investování (ISTI) při pražské Vysoké škole ekonomické.