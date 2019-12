Majitelka bytu v Dlouhé ulici Lenka K. tvrdí, že jeden z úředníků radnice Prahy 1 spolu s projektantkou, kterou sám vybral, požadovali dvacetitisícový úplatek za dodatečný souhlas s výměnou okna. Žena se hned obrátila na dva místní zastupitele, které znala z minulosti. Po první vstřícné reakci s ní ale přestali komunikovat. "Vše jsem jim poslala, slíbili, že to vyřeší. Poté mi ale přestali brát telefony a připadá mi, že se to snažili naopak zamést pod koberec," říká žena, která žije ve Švédsku, kam se vdala, a do Česka nyní jezdí jen sporadicky. Případ už prošetřuje policie.