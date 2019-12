Vláda minulý týden schválila čtyři zákony o novém nakládání s odpady. Ty například zdražují ukládání odpadu na skládky a posouvají konec skládkování z původně plánovaného roku 2024 na rok 2030. Až na pochvalná vyjádření zástupců průmyslu a měst a obcí a varovná vyjádření ekologů (obojí se ostatně dalo očekávat) zpráva nikoho příliš nezaujala. Měla by. Odpadky jsou zlatem budoucnosti. Až na to, že na rozdíl od zlata si lidé nemohou vybrat, zda si jej koupí, či nikoliv. Platit za likvidaci odpadu musí všichni. A jestli teď je maximálním zákonným limitem zhruba tisícovka na osobu a rok, za pár let to může být s ohledem na předpokládaný růst cen za skládkování i čtyřnásobek − takže čtyřčlenná rodina i se slevou na děti zaplatí jen za odpadky lehce přes 10 tisíc korun za rok. A nevyhne se tomu.