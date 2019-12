Zástupci německé vlády se domluvili s představiteli spolkových zemí na zvýšení ceny tuny CO 2 . V chystaném národním systému emisních povolenek v oblastech dopravy a bydlení tak dojde ke zdražení z dosud plánovaných deseti eur (255 korun) na 25 eur k 1. lednu 2021. Obě strany se na upraveném balíčku opatření proti klimatickým změnám dohodly po dlouhých jednáních.

V pátek tak může opatření schválit Spolková rada, kterou tvoří zástupci 16 spolkových zemí. Spolkový sněm balíček na ochranu klimatu schválil už v listopadu.

Opatření mají pomoci splnit klimatické cíle, které si spolková republika stanovila pro rok 2030. CO2 je skleníkovým plynem s významným vlivem na globálně stoupající teploty. Výnos z národních emisních povolenek má zároveň umožnit snížení daně z přidané hodnoty u jízdného na železnici už od Nového roku.

25 eur za tunu CO2 se bude od roku 2021 platit za emisní povolenku. Došlo tak ke zdražení o 15 € za tunu.

Zvýšen bude také příspěvek na dopravu lidem dojíždějícím do práce, a to z nynějších pěti centů (1,3 Kč) na osm centů za kilometr od 21. kilometru.

Cena CO 2 bude v Německu vyšší, než vláda původně plánovala. Především Zeleným se zdála podle předchozího návrhu nedostatečná. Původně měla tuna CO 2 v roce 2021 stát deset eur a do roku 2025 se měla postupně zvýšit na 35. Nynější návrh počítá s tím, že do roku 2025 cena tuny CO 2 z dopravy a vytápění budov stoupne na 55 eur.

Aby Spolková republika snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, potřebuje, aby klesly ze současných zhruba 866 mi­­lionů tun ročně na 563 milionů tun. Nejvíce se musí zapracovat na sektoru dopravy, v němž je množství emisí dodnes prakticky stejné jako v roce 1990.

Proto mají stoupnout i ceny benzinu a nafty. Nejprve se v roce 2021 zvýší zhruba o tři centy (0,78 koruny) za litr, v dalších letech celkem o deset centů (2,59 koruny) za litr. Poroste také cena topných olejů a zemního plynu.

Shoda mezi koaličními stranami už delší dobu panovala v tom, že se větší podpory dostane elektromobilům, alternativním pohonům nebo železniční dopravě, která má od příštího roku zlevnit. Zdražit mají od stejného data naopak některé krátké lety.

Další opatření miliardového balíčku se týkají ekologické energetiky, tedy především slunečných a větrných elektráren, a oblasti bydlení − zde třeba podpory zateplení domů a výměny starých topení. Na tu bude vláda přispívat až 40 procent nákladů. Od roku 2026 pak už nebude možné topení využívající energii z topných olejů vůbec do bytů montovat.

Česko podobný národní systém emisních povolenek nemá. V Evropské unii však byl v roce 2005 zaveden systém obchodu s povolenkami, které platí uhelné elektrárny či průmyslové podniky.