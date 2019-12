Dobrovolná skromnost

Současná nadspotřeba a nadvýroba je neudržitelná, odpovědí je nový trend − nechtít a nemít vše, co si mohu koupit. Vytvořte si seznam věcí, které si nekoupíte, dárků, které nepřijmete, a cest, které neabsolvujete. Nemusíte se kvůli tomu cítit ochuzeni o radost či zážitky, naopak, je možné to vnímat jako svobodu a vědomost svých rozhodnutí. Dobrovolná skromnost je úzce propojena s minimalismem a zero waste životním stylem.