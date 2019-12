Poslední zemí Evropské unie, kde volby trvají dva dny, je Česko. Vláda plánuje letitou praxi upravit a na příští sněmovní volby by měl stačit jeden den. Nápady na změny má i opozice. V pondělí kabinet na své schůzi projednával lidovecký návrh, podle něhož se mají ve sněmovních volbách rozdělovat poslanecké mandáty způsobem, který by zrušil zvýhodnění větších stran. Úspěšnějším stranám nyní stačí k zisku křesla ve sněmovně méně hlasů než těm těsně nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny.