Ve světě se jich každý den vyrobí přes sto milionů. Znají je děti ve stovce zemí. Řeč je o "gumových zlatých medvídcích", které roku 1922 uvedl na trh německý výrobce cukrovinek Haribo. Rodinná firma sídlící nedaleko západoněmeckého Bonnu v příštím roce oslaví sté výročí svého založení. Po celá desetiletí slavila jeden obchodní úspěch za druhým, přebírala menší konkurenty doma i v zahraničí a tím získávala nové trhy. Na prahu svého jubilea ale jako by ustrnula mezi slavnou minulostí a budoucností. V domovském Německu, kde drží 60 procent trhu s bonbony, jí loni klesl prodej zhruba o desetinu. Letos sice zase začal stoupat, ale předchozí citelný propad se jí vyrovnat nepodaří.

Za to, že se jeden z největších evropských výrobců cukrovinek ocitl v odbytových potížích, může především − cukr. Přesněji řečeno trendy posledních let, které prosazují zdravější výživu. Všudypřítomný cukr se ocitl na černé listině a výrobci začali − značnou měrou pod mediálním tlakem − jeho obsah v potravinách i nápojích snižovat. Zareagovala i společnost Haribo. Ale to, že vyšla trendu vstříc, se jí vymstilo.

Dětem, na které Haribo cílí především, ale i dospělým medvídci "ošizení" o cukr zkrátka přestali chutnat. Jejich prodej na německém, pro firmu klíčovém trhu se loni propadl skoro o čtvrtinu.

Vraťte nám cukr!

Nové vedení podniku, které od loňského října tvoří Andreas Patz a Holger Lackhoff, se snaží situaci v Německu napravit. "Podnik byl až do roku 2017 velice úspěšný. Poté tehdejší vedení zvýšilo výdaje na reklamu medvídků s nižším obsahem cukru. Se supermarkety dohodlo, že budou umístěny na nejvíce viditelných místech," uvádí v rozhovoru pro list Handelsblatt jednatel Andreas Patz. Podle něj se ale akce na podporu prodeje minuly účinkem. "Zákazníky vyloženě irituje, když jim někdo na obalech neustále připomíná, že kupovat pamlsky není zrovna to správné rozhodnutí."

7000 lidí zaměstnává výrobce sladkostí Haribo. Z toho asi 3000 v Německu, jehož trh je pro firmu klíčový. 19 procent Takový podíl má podle tržeb Haribo na českém trhu s bonbony. Vede švýcarská společnost Nestlé, jejíž značce Jojo patří 34 procent. 3 miliardy eur jsou odhadované roční tržby rodinného podniku Haribo, který nyní sází hlavně na expanzi v USA. 10 procent Téměř o tolik klesly firmě loni tržby, zejména kvůli pokusu o výrobu "zdravých" bonbonů s nízkým obsahem cukru. Vedení předpokládá, že za letošek stoupnou alespoň o tři procenta.

Zákazníci si zlaté medvídky s nízkým obsahem cukru většinou koupili jenom jednou. Ochutnali a poté už po nich do regálu nesáhli. Nepřesvědčila je ani reklama, ve které "zdravé" medvídky a další sladkosti propagoval populární televizní konferenciér a moderátor Thomas Gottschalk. Nové vedení podniku s ním nyní spolupráci ukončilo. "Krásné přátelství mezi námi a Thomasem trvá, ale v naší reklamě v jubilejním roce vystupovat nebude," oznámil diplomaticky Patz. Haribo se tedy vrací k těm pravým sladkostem, současně ale hodlá dál nabízet i produkty s nízkým obsahem cukru, byť jen okrajově. Nechce s touto částí trhu zcela ztratit kontakt.

Společnosti se daří zejména ve Spojených státech, na druhém nejdůležitějším trhu po domovském Německu. Od roku 2018 je v USA největším prodejcem bonbonů vyráběných z ovocného želé. Ve Wisconsinu dokonce právě staví továrnu, která by měla začít vyrábět v roce 2022. Gumoví medvídci chutnají také v Brazílii, Číně, Dubaji a dalších zemích. Haribo po celém světě zaměstnává kolem 7000 lidí, z toho 3000 v Německu. K jeho hlavním globálním konkurentům patří největší potravinářský koncern světa, švýcarská společnost Nestlé, a jeho značka Jojo a také italské Ferrero.