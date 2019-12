V naší galaxii je víc mimozemských civilizací než v Londýně žen, které by se mnou byly ochotné strávit zbytek života, prohlásil britský matematik Peter Backus při jedné své přednášce. Spočítal si to s pomocí Drakeovy rovnice, kterou astrofyzici běžně používají k odhadu toho, kolik vyspělých civilizací může být ve vesmíru v určitém okamžiku. Kdyby Backus hledal svou životní lásku v Praze, jeho šance oženit se by byla ještě menší.