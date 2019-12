Výstavba bytů v Praze zrychluje. Stavební společnosti během prvních 10 měsíců letošního roku zahájily práce celkem na 4672 bytech, což je o 180 procent více než loni za stejné období. Pořád to ale není dost. Aby se nabídka vyrovnala vysoké poptávce, je podle vedení metropole potřeba začít ročně stavět alespoň o tisíc bytů víc. "Není to přitom proto, že by nebylo kde brát. V Praze je podle našich nejnovějších dat v přípravě téměř 109 tisíc bytů v 735 projektech," říká šéf developerské skupiny Dušan Kunovský. Problém je v tom, že firmy čekají na stavební povolení i 10 let.