Zájmy Ruska a Turecka se opět střetávají. Poté co se podařilo vyřešit jejich konflikt v Sýrii, jde nyní o Libyi. V ní Ankara podporuje mezinárodně uznanou "vládu národního souhlasu", zatímco Moskva sází na vzbouřeneckého polního maršála Chalífu Haftara. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že pokud bude Rusko do země posílat své žoldáky, může Ankara do Libye poslat vlastní armádní jednotky.

"Víte, že Rusko má soukromou Vagnerovu armádu, kterou Moskva poslala do Libye. Pokud nás oficiální vláda požádá, tak tam můžeme poslat dostatečné množství našich jednotek," řekl turecký prezident v rozhovoru pro televizní kanál Habertürk. Před možností, že by maršál Haftar mohl dobýt libyjské hlavní město Tripolis, varoval i ministr zahraničí mezinárodně uznané vlády Mohamed Taher Siala. "Příchod ruských žoldáků změnil rovnováhu sil a vedl k eskalaci konfliktu. Povede to jen ke zvýšení chaosu, obětem na straně civilistů a přílivu uprchlíků do Evropy," prohlásil šéf libyjské diplomacie.

Chalífa Haftar zahájil útok na Tripolis již v dubnu, jeho jednotky ale zatím obsadily jen některá města v jeho okolí. Jinak z města Benghází ovládá především východ země s jeho ropnými poli a podporuje ho Egypt, Spojené arabské emiráty a částečně také Francie. Naopak na straně mezinárodně uznané vlády vystupují USA, Turecko nebo Velká Británie. Moskva oficiálně nepřiznává ani účast žoldáků z takzvané Vagnerovy armády, o kterých mluvil Erdogan. Tato jednotka vznikla pro pomoc separatistům na Donbasu, následně se účastnila bojů v Sýrii a nyní působí také v Mozambiku nebo Středoafrické republice. Ruská média počátkem října informovala, že v Libyi byl těžce raněn jeden z velitelů Vagnerovy skupiny Alexandr Kuzněcov, který za angažmá na Donbasu v roce 2016 dostal medaili od samotného ruského prezidenta Vladimira Putina.

284

civilistů podle OSN přišlo od dubna o život při bojích v Libyi. Skoro 130 tisíc lidí pak kvůli bojům přišlo o domov.

Erdogan prohlásil, že pokud Moskva nepřehodnotí svůj postoj, hrozí riziko, že se Libye "změní v druhou Sýrii". Přitom právě v této blízkovýchodní zemi Moskva a Ankara po letech vzájemného soupeření dosáhly dohody, díky které syrské vládní jednotky převzaly od Kurdů kontrolu nad syrsko-tureckou hranicí. Proto experti soudí, že společný jazyk naleznou i v Libyi. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov již prohlásil, že Vladimir Putin bude se svým tureckým protějškem o situaci v zemi telefonicky hovořit příští týden.