Byznys spojený s uhlím je v Evropě kvůli klimatickým cílům EU pod stále větším tlakem. Jedním z vedlejších efektů bude podle studie portálu Evropa v datech zánik řady pracovních míst. V celé EU by jen do roku 2030 mohlo zmizet 160 tisíc míst spojených s těžbou uhlí a uhelnými elektrárnami. V Česku to může být 18 tisíc.