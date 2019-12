Od okamžiku, kdy prodej hry Beat Saber překročil milion kopií, tvůrci z pražského studia Beat Games už další čísla nezveřejnili. Údaj je za období od loňského dubna, kdy novinka vyšla, do začátku letošního února. Projekt Čecha Jaroslava Becka a Slováků Jána Ilavského a Vladimíra Hrinčára se stal světovým fenoménem především díky jednoduchosti. Vývojáři proměnili ovladače ve světelné meče. Hráči jimi v rytmu hudby s nasazenými brýlemi pro virtuální realitu (VR) sekají nalétávající barevné kostičky.

Tři zakladatelé studia si rozdělili role. Zatímco Ilavský a Hrinčár se starají o programování hry, Beck má pod palcem hudební stránku. Hráč si k mávání vir­tuálním mečem může vybrat poslech některé z jeho skladeb nebo písně jiných autorů, včetně známých kapel. Studio navázalo spolupráci například se skupinami Imagine Dragons nebo Panic at the Disco, s dalšími muzikanty jedná. Díky tomu mohou průběžně vycházet další rozšíření Beat Saberu. Uzavírání smluv má také na starosti Beck. Hra je pro hudebníky zajímavá, protože vedle populárních streamovacích služeb typu Spotify nebo Apple Music představuje další kanál, jak oslovit fanoušky, případně získat nové. Zatímco někteří nabízejí do Beat Saberu úspěšné hity, jiní tam uvádějí své novinky.

Beckovy ambice úspěchem hry mezi zákazníky a muzikanty nekončí. V loňském rozhovoru pro web Lupa.cz prohlásil, že by jednou rád získal cenu Grammy, kterou americká Národní akademie hudebního umění a věd každoročně uděluje nejlepším dílům v různých žánrech. Soundtrack ke hře letos akademie posuzovala, do užší pětičlenné nominace své kategorie se však nedostal.