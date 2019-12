Augustin Krystyník vstává každé ráno kolem páté, aby mohl ze Vsetína brzy vyrazit do nedalekého Nového Hrozenkova. V městysu v malebném údolí mezi Vsetínskými vrchy a Javorníky, kde se tu a tam pasou ovce, má dílnu. Zdědil ji po otci. Stejně jako on se Augustin Krystyník vyučil kolářem a v 90. letech se začal výrobou dřevěných loukoťových kol živit. V rozlehlé dílně, která tu stojí od roku 1935, nejdříve kolář a čerstvý živnostník roku zatopí a pak se pustí do práce se dřevem.