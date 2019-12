Diskusi o prohlubování bankovní unie v eurozóně rozhýbal na začátku listopadu na stránkách listu Financial Times německý ministr financí Olaf Scholz. Generální ředitel Citibank Europe Zdeněk Turek se řadí mezi její příznivce. "Jsme silnými zastánci toho, aby byla evropská bankovní unie dokončena. Již máme jednotný mechanismus dohledu, jednotný mechanismus pro řešení bankovních krizí, ale stále chybí systém jednotného pojištění vkladů," řekl v rozhovoru pro HN. Podle šéfa banky, která je součástí nadnárodní americké finanční skupiny, by to byl dobrý krok i proto, aby Evropská unie ukázala, že dokáže započaté projekty dokončovat.

V hovoru o tuzemské ekonomice se Turek vyslovil pro zavedení eura: "Myslím, že Česko by ho mělo přijmout, ale až v okamžiku, kdy pro něj budou výhodné takzvané terms of trade." Na druhou stranu podle něj existence koruny zahraniční obchod českých firem nijak neomezuje.