Pro předsedu Nejvyššího soudu Pavla Šámala to byla velká výzva, ale také velké dilema. Zda dál zůstat v čele druhé nejvyšší soudní instituce, kterou vede již pět let, či povýšit na Ústavní soud, jak mu to nabídl prezident Miloš Zeman. A také koho navrhnout na své místo. Na rozmyšlenou si vzal dva týdny a ve středu prezidentovi nakonec kývl.