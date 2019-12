Od poloviny roku přišly největší české mlékárny Madeta o pětinu dodávek mléka. Jihočeští farmáři z Mlékařského a hospodářského družstva Jih se rozhodli zvýšit své dodávky do mlékárny Goldsteig v německém Chamu. Celkem už za hranice vyváží přes 600 tisíc litrů za den. Německo má dlouhodobě výhodnější výkupní ceny. Generální ředitel a majitel Madety Milan Teplý však uvádí, že se tamní ceny výrazně propadly a družstvo udělalo chybu.

Madeta přišla o 200 tisíc litrů mléka denně a Teplý se rozhodl pro ambiciózní plán. Chce investovat do zemědělství a zajistit si polovinu mléka sám nebo skrz dodavatele, v nichž bude mít podíl. "Zemědělské podniky se tu začínají prodávat. Mladí v rodinách, kde je půda z restitucí, na ní nechtějí pracovat. A my bychom do toho měli vstupovat. I když to nebude jednoduché," říká šéf velkoproducenta sýrů a dalších mléčných výrobků v rozhovoru s HN.

Popisuje v něm i nedávnou podnikatelskou misi ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), která skončila krachem, protože Rusové nepovolili přelet českého vládního letounu z Moskvy do Kazaně krátce poté, co starosta Prahy-Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) oznámil plán vztyčit v obci pomník vlasovcům, pokládaným v Rusku za zrádce. Kreml vnímá negativně i nedávnou zprávu Bezpečnostní informační služby, jež označuje Rusko za hrozbu, nebo slova premiéra Andreje Babiše, že Česko neuznává anexi Krymu.

Milan Teplý (70) Rodilý Pražan je majitelem a generálním ředitelem největších českých mlékáren Madeta. Vystudoval pražskou VŠCHT. Poté pracoval v podniku Laktos. Od roku 1976 je jeho profesní život spojen s Jihočeskými mlékárnami. Ty po listopadu 1989 zprivatizoval a roku 2002 jim vrátil původní název Madeta. Do vedení firmy stále více zapojuje syna Jana, kterému plánuje firmu předat. V příštím roce by měl dokončit největší investici v historii Madety – sýrárnu v Plané nad Lužnicí za více než 700 milionů korun. "Je obrovská, v hale je patrné zakřivení zemského povrchu. Prostě mlékárna mých snů," říká Teplý.

HN: Jak se vám daří nahradit výpadek v dodávkách mléka?

Avizoval jste, že ho chcete mít vykrytý už v srpnu.

Moc ne. Z těch 200 tisíc litrů, které odešly do Německa, nám sice chybí už jen 25 tisíc, jenže my už to dnes bereme jinak. V půlce příštího roku budeme spouštět sýrárnu v Plané nad Lužnicí. Pokud se to povede a závod pojede, budeme potřebovat dalších 200 tisíc litrů denně navíc.

HN: Takže krize není úplně zažehnaná?

Je to pořád nepříjemné. Hlavně z jednoho důvodu. Mléko, které je deset kilometrů od naší mlékárny, jezdí 90 kilometrů daleko až do německého Chamu a my musíme z Českých Budějovic vyjíždět pro jiné dokonce až do Přerova. Náklady na svoz, které byly u nás řádově kolem 20 haléřů na litr, jsou dnes okolo 40 haléřů. Mléko navíc také trpí na kvalitě, čím více se s ním manipuluje před zpracováním.

HN: Kde chcete najít jiné dodavatele?

Musíme pořád jednat. Ale zároveň se nechceme dotknout teritorií jiných mlékáren. V pátek jsme tu měli mlékařské družstvo Střed. Připravuje přechod dodávek z Vlašimska a Sedlčanska k nám. To by nám prozatím stačilo.

HN: Musíte teď nabízet za mléko víc peněz?

Ano, výkupní ceny jsme zvyšovali. Cena už dnes začíná devítkou. Kde se jim o tom zdálo (mává rukama)? Mlékařské družstvo Jih by u nás dnes mělo 9,02 koruny za litr mléka. V Německu mají 8,34 koruny.

HN: Kdyby tomu tak bylo, přece by nepřecházeli.

Oni jim hned od července výrazně strhli ceny na celou dodávku, nejen na těch dalších 200 tisíc, ale na celý balík, který tam dodávají (předseda představenstva družstva Jih Karel Bednář nechtěl pro HN situaci komentovat − pozn. red.).

Milion litrů mléka denně ◼ Jihočeská Madeta (akronym historického názvu Mlékárenské družstvo táborské) je aktuálně největším zpracovatelem mléka v Česku. Každý den zpracuje zhruba milion litrů. V červenci přišla o 200 tisíc litrů mléka denně, protože se jihočeští mlékaři rozhodli dodávat do mlékárny v německém Chamu. ◼ Výpadek už se téměř podařilo nahradit. Od příštího roku bude ale jihočeská společnost potřebovat dalších 200 tisíc litrů, protože v létě plánuje rozjet výrobu sýrů v obří sýrárně v Plané nad Lužnicí. Celkem bude podle šéfa Milana Teplého zpracovatelská kapacita Madety okolo 1,3 miliardy litrů mléka denně. ◼ Madeta dnes zaměstnává okolo 1500 lidí. Provozuje čtyři výrobní závody – v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. ◼ Firma měla loni konsolidované tržby 5,56 miliardy korun. Zisk po zdanění činil 180 milionů. Podle Teplého letos dojde ke snížení obratu i zisku. Přestože výpadek představoval pětinu veškerých dodávek, propad podle něj nebude tak výrazný. Přesná čísla za letošní rok však zatím nezná.

HN: Ozývají se vám teď mlékaři, že chtějí zpět?

Ozývají se mi, ale v jiné souvislosti. Někdy je to trochu komické. Tak třeba mi volala předsedkyně jednoho nejmenovaného zemědělského družstva a říká: "A když vypadne proud, komu máme volat, aby přijel?" A já jí musím říct: "Paní Merkelové." Já přece nevím, koho tam na to mají. Nám když ráno zavolá předseda zemědělského družstva, že se mu v noci porouchalo chlazení, přijedeme hned, aby to nezkyslo. Tyto běžné pracovní problémy jim podle mě z Německa řešit nebudou.

HN: Němci prý Jihu nabídli akcie. Nabízíte je taky?

Ne. Já jsem se družstva Jih ptal: "Kdybych vám nabídl akcie, budete je chtít?" A oni je nechtěli. Tak co se budeme obtěžovat? Měli si ten poslední krok dobře rozmyslet. Dnes buďme obchodní partneři a tím to hasne. Ale co já vím, oni akcie nedostali ani od těch Němců.

HN: Takže plánujete vlastní zemědělskou výrobu.

Ano. Chtěli bychom vstoupit do některých zemědělských podniků, které nás budou chtít. Teď se tu nedávno prodal podnik, o který bychom bývali měli obrovský zájem. Tři tisíce hektarů a 6500 litrů mléka denně. Bohužel jsem nevěděl, že byl na prodej.