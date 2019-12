Během šesti let, co se skrývá v Londýně před vydáním do Česka, podnikatel František Savov do médií prakticky nepromluvil. Mlčení prolomil až v posledních několika týdnech. Donutily ho k tomu spory s Jaroslavem a Michalem Strnadovými a jejich skupinou Czechoslovak Group. Tvrdí, že mu berou firmy a chtějí ho zničit.