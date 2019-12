Milovníci baletu nebo opery, kteří si chtějí zajít do slavné Opéra de Paris, mají už několik dnů smůlu. Její tanečníci stávkují proti plánované důchodové reformě, a divadlo proto ruší představení. "Za dvacet let, co tu pracuji, vidím poprvé tanečníky na demonstracích," uvedl Alexandre Carniato, zástupce divadelních odborů, pro agenturu AFP. Se svými kolegy se zapojil do celostátních protestů, které trvají už od minulého čtvrtka a ochromují celou zemi.