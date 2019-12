Růst spotřebitelských cen v tuzemské ekonomice zrychluje. Podle údajů Českého statistického úřadu meziroční míra inflace dosáhla v listopadu 3,1 procenta, a byla tak nejvyšší od října 2012. Tempo růstu se tak pohybuje výrazně nad dvouprocentním inflačním cílem České národní banky, a dokonce nad horní hranicí takzvaného tolerančního pásma − to činí jedno až tři procenta. To by mohlo podpořit hlasy v bankovní radě volající po zvednutí úrokových sazeb. Ty jsou pro ČNB nástrojem, kterým může inflaci tlumit.